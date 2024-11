Cityrumors.it - Trasporti gratis con questo ISEE nel 2025: come fare richiesta

Leggi su Cityrumors.it

In molti centri del nostro Paese, le aziende che si occupano del trasporto locale offrono tariffe agevolate e abbonamenti gratuiti.Per cercare di aiutare le persone e le famiglie con redditi bassi, il Governo italiano, ma anche i singoli Comuni sparsi sul territorio nazionale hanno messo in campo sostegni ed esenzioni così da permettere a chi si trova in difficoltà economica di affrontare determinate spese previste durante l’anno.connel(Cityrumors.it)Prendendo in considerazione le città, sono diverse le società diche nel nostro Paese offrono particolari agevolazioni relative al trasporto pubblico, così da garantire l’accesso al servizio e l’inclusione sociale a tutti i cittadini. In alcuni casi sono previsti degli sconti sulle tariffe, mentre in altre l’esenzione totale dal pagamento del servizio.