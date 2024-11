Lanotiziagiornale.it - Spese militari, annata record per le industrie di armi: il giro d’affari globale sfonderà i 2.500 miliardi di dollari. E il governo italiano spinge per gli Eurobond di guerra

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Larende ricchi chi fabbrica le. E se le guerre sono tante, quelli diventano ancora più ricchi. Non ci voleva uno studio per comprendere questa semplice verità. Ma i numeri contenuti nel rapporto di Mediobanca sul comparto Difesa presentato ieri dall’Ad Alberto Nagel rendono bene l’idea.Per Mediobanca, infatti, la spesa per la difesa ha toccato un nuovoa livello, arrivando a sfiorare i 2.500di, in crescita rispetto ai 2.443del 2022, pari a 306a persona. A beneficiarne, naturalmente, sono stati i bilanci delle aziende degli armamenti, il cuia livelloha sfiorato i 615l’anno scorso.Una crescita inarrestabile: nel 2025 sarà del +12%E, secondo il rapporto – che ha esaminato 40 multinazionali che rappresentano il 60% deltotale, nonché 100 aziende italiane – i ricavi sono destinati a salire ulteriormente del 9% alla fine di quest’anno, con un ritmo più che doppio rispetto a quello del Pil(+3,2%), con i gruppi europei in accelerazione rispetto ai big statunitensi.