Isaechia.it - Sophie Codegoni, ecco come avrebbe reagito dopo l’intervista di Alessandro Basciano da Fabrizio Corona

Leggi su Isaechia.it

Negli scorsi giorni, ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, era stato arrestato in seguito alle accuse di minaccia e stalking nei confronti dell’ex fidanzata e madre di sua figlia.A distanza di poche ore dalla sua carcerazione, l’avvocato diè riuscito a trovare le prove che lo scagionerebbero, facendolo così uscire da San Vittore. Subitola sua scarcerazione,ha cercato di chiarire la sua posizione, annunciando chedetto la sua verità e lo ha fatto nel format Falsissimo, di(QUI potete leggere le sue parole).La notizia della scarcerazione dell’ex gieffino, avvenuta a così poche ore di distanza da quella del suo arresto, ha sorpreso tutti e in particolar modo, che solo poche ore prima aveva spiegato i motivi che l’avevano spinta a prendere la decisione di denunciare l’ex compagno:Non ho potuto fare diversamente.