Movieplayer.it - Sonic 3, il nuovo trailer con Jim Carrey svela la data d'uscita del sequel

Leggi su Movieplayer.it

Con la condivisione del, Paramount ha confermato lad'nelle sale italiane deldel franchise tratto dai videogame Paramount Pictures ha diffuso ildi3 - Il Film,ndo ulteriormente la tanto attesa battaglia trae Shadow. Il debutto nelle sale italiane è stato confermato per l'1 gennaio 2025. Ci sono anche alcuni Easter eggs che i fan più attenti noteranno qua e là, tra cui un omaggio al filmato di apertura del gioco Shadow the Hedgehog del 2005. E sì, in effetti brandisce una pistola, proprio come nel suo debutto da solista nel videogioco. Come nei film precedenti, sembra che il Dr. Robotnik di Jimsi alleerà con Shadow per conquistare il .