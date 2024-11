Santopadre | Berrettini meritava una Coppa Davis vinta dall’Italia con lui in campo

Leggi su Sportface.it

Vincenzoha commentato ai microfoni di LaPresse il successo dell’Italia in2024: “Viene da dire che non c’è mai fine al meglio. Già si pensava che la vittoria dello scorso anno fosse qualcosa di incredibile, ma ora si è andati molto oltre. Dobbiamo goderci questo momento e festeggiare, seppur con la consapevolezza che si tratta di qualcosa di probabilmente irripetibile“.Non poteva poi mancare un pensiero per il suo ex allievo, Matteo: “Sappiamo quanto lui personalmente ci tiene a questa competizione e quanto ha dato al tennis italiano.che l’Italia vincesse un’altracon lui in. Mi ha videochiamato quando era in aeroporto e abbiamo ricordato che è trascorso un anno da quando ha festeggiato senza giocare“.Sul rapporto trae Sinner: “E’ raro che due tennisti, in teoria competitor, abbiano un legame così forte e vero.