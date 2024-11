Quotidiano.net - Santo del giorno: Santa Caterina d'Alessandria, partire e Patrona del 25 Novembre

d': ladel 25d'è una delle sante più venerate nel calendario cristiano, celebrata il 25di ogni anno. La sua storia è avvolta in un alone di mistero e leggenda, rendendola una figura affascinante nella storia del cristianesimo.visse durante i primi anni del IV secolo e divenne famosa per la sua straordinaria intelligenza, erudizione e la sua ferma resistenza contro l'imperatore romano Maxentius. La vita e il martirio dinacque in una famiglia nobile did'Egitto. Si convertì al cristianesimo in giovane età dopo aver avuto una visione. Secondo la tradizione,sfidò l'imperatore Maxentius per la persecuzione dei cristiani. Tentò di confutare i suoi argomenti a favore del paganesimo con la sua dialettica e conoscenza delle Scritture, tanto che l'imperatore non riuscì a confutarla.