Sport.quotidiano.net - Promozione: il Valsetta Lagaro recupera il doppio svantaggio. Molti rimpianti per Pirreca (infortunato) e compagni. Centese perfetta per un’ora, poi si fa rimontare

: Alberghini, Garetto, Cioni, Perelli, Quaquarelli, Kourouma, Sassu, Aiello (65’ Frentei),(55’ Bonvicini), Costantini, Bonacorsi (64’ Sanci). A disp: Grandi, Bonazzi, Minelli, Govoni, D’Aniello, Novi. Allenatore Di Ruocco. Arbitro: Samuele Romini di Ravenna. Marcatori: 20’, 51’ Aiello, 70’ Borghesi e 85’ Pierucci. Note: espulso l’allenatore in seconda Edoardo Marchi. Ammoniti Aiello,e Garetto. Nel giorno del lancio del nuovo inno, unasprecona non riesce a gestire ilvantaggio e si fa raggiungere nel finale. Per oltrei biancocelesti hanno avuto il pieno controllo della partita, almeno fino all’uscita di Aiello e dell’infortunio di(nella foto, il centravanti si è procurato una distorsione alla caviglia).