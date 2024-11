Gaeta.it - Produzione di Large Van elettrici a Atessa: Stellantis avvia un nuovo capitolo in Abruzzo

Facebook WhatsAppTwitter Il gruppoha annunciato l’avvio delladiVannel suo stabilimento di, in. Questa notizia rappresenta una svolta significativa per il settore dei veicoli commerciali leggeri in Italia, con implicazioni positive per l’occupazione e l’ambiente. L’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca ha commentato riguardo ai dettagli dell’investimento e sugli effetti occupazionali.Ladi veicoli commercialiha confermato ladiVanper cinque diversi marchi di veicoli commerciali leggeri. Questo passaggio evidenzia l’impegno dell’azienda non solo per l’innovazione, ma anche per la sostenibilità, riducendo le emissioni di carbonio nei suoi processi produttivi.