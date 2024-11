Ilfattoquotidiano.it - Polizia trova uno gnomo interamente fatto di MDMA. “Aveva un’espressione stupita”

Natale, tempo di gnomi. Quelli delle fiabe o quelli messi nei giardini, circondati da lucine bianche, per creare atmosfera. O magari realizzaticon. Siamo nella provincia merdionale dell’Olanda, a Noord-Brabant. Qui gli agenti dihannoto unodel peso di circa due chilogrammi, mentre facevano un blitz in un luogo che hanno descritto come “particolare”.Nel post sui social pubblicato dalle forze dell’ordine del Dongemond si legge: “La droga appare in molte forme e dimensioni, ma ogni tanto ci imbattiamo in cose davvero speciali”. La figura, scolpita con le mani a coprirsi la bocca,un'”espressione”. L’è illegale nei Paesi Bassi ma resta una delle sostanze più prodotte, con una quantità tra il 90% e il 99% della produzione totale che viene esportata all’estero.