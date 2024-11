Ilfattoquotidiano.it - “Per le donne con disabilità è quattro volte più probabile subire violenza. Fenomeno sottostimato, servono leggi ad hoc”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leconsono fra le più soggette afisica, sessuale e/o psichica. La maggior parte dei casi avviene all’interno di situazioni ritenute solo apparentemente di “comfort zone” e gli artefici delle aggressioni sono soprattutto parenti, assistenti personali oltre che personale sanitario, conoscenti o colleghi di lavoro. A essere colpite sono in particolare leconintellettive e sensoriali. I dati pubblicati dall’Osservatorio Nazionale di Non Una di Meno rilevano che nel 2024 vi sono state “almeno 108 vittime di femminicidio di cui 14 avevano unao una malattia grave, spesso cronica o degenerativa”. A riportarlo è Silvia Cutrera, coordinatrice del Gruppodella Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH). In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le, per approfondire il tema legato alleconilfattoquotidiano.