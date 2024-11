NuotoMartinenghi Obiettivi? Devo decidere se fare mondiali Budapest

Unlimitednews.it - Nuoto,Martinenghi “Obiettivi? Devo decidere se fare mondiali Budapest”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “futuri? A breve termine sto decidendo sedi dicembre oppure no (a, vasca corta, ndr), sono in una fase di scelte. Poi ci saranno ia Singapore a luglio, quello sarà l’obiettivo della prossima stagione”. Lo ha dichiarato il campione olimpico dei 100 rana Nicolò Martinenghi intervenuto a “Parigi 2024, la cerimonia di premiazione degli atleti olimpici e paralimpici della Regione Lombardia” in merito alla partecipazione neiin vasca corta in programma dal 10 al 15 dicembre a. “Decisione di allenarmi in Veneto? Sono cose che fanno parte della carriera di un atleta, il percorso è sempre difficile, dopo tutto quello che avevo fatto quest’anno era giusto trovare qualcosa di nuovo”, ha aggiunto in merito alla scelta di allenarsi in Veneto.