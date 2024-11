Liberoquotidiano.it - "No alle bellezze plastificate": De Luca, le parole nel giorno contro la violenza sulle donne

'Mai più' è il titolo della manifestazione che si è svolta presso Palazzo Reale in occasione della giornatala. Centinaia di studenti, provenienti da diversi istituti della Regione, tra cui alcune scolaresche di Caivano, hanno realizzato una coreografia nel cortile d'onore di Palazzo Realenote di Fiorella Mannoia. Ad assistere al flash mob Vincenzo De, presidente della Regione Campania, che ha lanciato un messaggioragazze presenti "Non siate schiave di una bellezza di plastica. Siate come siete". Oltre al presidente Desul palco si sono alternati gli interventi di Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale della Campania, Loredana Raia, vicepresidente del Consiglio Regionale, Lucia Fortini, assessore regionale alla Scuola ePolitiche Sociali, e gli attori Gianfranco Gallo e Marisa Laurito.