Notizie.com - Movimento 5 Stelle, Conte dice addio a Grillo e al tetto dei due mandati: gli scenari per le prossime regionali

Costituente 5: l’a Beppee aldei due. Il simbolo del partito al momento resterà lo stesso. L’ira dell’ex garante.Il lungo e tortuoso viale che porterà al new deal delè finito. Alla fine la Costituente ha scelto di seguire il leader Giuseppendoper sempre a Beppee aldei due: gliper le(Ansa Foto) – notizie.comCon il 63% dei voti i grillini hanno cancellato la figura del garante e fondatore, dando il via alla fase “progressista e indipendente”, come l’ha definita l’ex premier. Cancellato anche il limite dei due, che potrebbe riportare sulla scena politica una parte del vecchio. Alcuni di loro si sono anche presentati alla Costituente, come Alfonso Bonafede, Roberto Fico, per il quale potrebbe aprirsi una nuova opportunità allain Campania.