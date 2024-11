Ilgiorno.it - Lecco, rissa tra ragazzi in stazione: un 82enne scaraventato contro un autobus in movimento

, 25 novembre 2025 – Maxitra giovanissimi nel piazzale delladi. Ad andarci di mezzo è stato un pensionato di 82 anni, spintoun bus in: lui si è salvato, la sua valigia no, perché schiacciata dalle ruote del pullman. LaNel pomeriggio alcunisi sono picchiati davanti allaferroviaria di: urla, minacce, spintoni tra gli altri pendolari, i passanti e i turisti. Per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente sono intervenuti carabinieri e poliziotti in forze. La situazione sembrava risolta. Invece, poco dopo, probabilmente sempre gli stessisi sono affrontati di nuovo. Nel parapiglia, unè statoundi passaggio. Per un soffio non è stato travolto, non così invece il suo bagaglio.