Gaeta.it - L’Aquila promuove l’educazione contro la violenza di genere: proposta di legge e dati drammatici

Facebook WhatsAppTwitter La lottaladiin Italia richiede un cambiamento culturale profondo e duraturo. Secondo irecenti, il numero di donne uccise in ambito familiare e affettivo continua a crescere, evidenziando l’urgenza di una nuova consapevolezza sociale. Daarriva unadivolta a potenziaresu questi temi nelle scuole e nelle università, con l’intento di sensibilizzare le nuove generazioni. In questo contesto, il segretario regionale del PD Daniele Marinelli e alcuni consiglieri hanno presentato un’iniziativa per affrontare questa problematica delicata.Il contesto attuale delladidel 27 ottobre 2023 parlano chiaro: sono 80 le donne uccise in contesti familiari e affettivi. Questa cifra è allarmante e richiede un intervento immediato e significativo.