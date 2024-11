Ilrestodelcarlino.it - La ricetta di chef Cracco: "Il frigo non va riempito, basta l’indispensabile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Abbiamo l’onere e l’onore di vivere in un Paese unico che ha una varietà e una ricchezza di colture incredibili ed è nostro il compito di conservarla per il futuro. Non occorre fare miracoli,essere rispettosi di quello che abbiamo. Il? Non va, ma deve contenere il minimo indispensabile per quello serve". Parola delloCarlointervenuto al teatro Lauro Rossi ad "Alimentiamo l’ambiente", il secondo appuntamento promosso dalla Fondazione Carima sul filone della sostenibilità. La Fondazione, infatti, ha voluto proporre spunti di riflessione, suggerimenti operativi e indicazioni pratiche utili sia ai professionisti della filiera agroalimentare, dall’agricoltura alla ristorazione, sia ai cittadini. "L’obiettivo che ci siamo dati è promuovere dei momenti di confronto e di sensibilizzazione rivolti alle istituzioni del territorio e alla collettività maceratese – ha spiegato il presidente Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi – allo scopo di educarci a migliorare i comportamenti individuali per lasciare alle future generazioni un pianeta prospero".