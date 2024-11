Quotidiano.net - La battaglia contro le violenze. È boom di richieste di aiuto. Più 57% dal delitto Cecchettin

È Italia anche questa, purtroppo. Quella di Giulia, assassinata un anno fa con 75 coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta, il reo confesso che oggi e domani va a dibattimento a Venezia. O quella di Giulia Tramontano, avvelenata e poi uccisa (col bimbo che aveva in grembo) dal fidanzato Alessandro Impagnatiello che a Milano attende oggi il probabile ergastolo. Giulia&Giulia. E una striscia di quasi altre cento vittime: 99 da Capodanno al 18 novembre secondo il conteggio di Eures. Per non finire ammazzate, 180 donne al giorno digitano il numero telefonico 1522. È questa la cifra media stimata in caso di proseguimento del trend di crescita 2024 pari a +57% sui primi nove mesi 2023: 48mila chiamate30.581, con picchi da 800 telefonate giornaliere dopo il caso