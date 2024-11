Kiev torna ipotesi soldati occidentali

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.25 Il dibattito sull'invio di truppein Ucrainadi attualità secondo il quotidiano francese Le Monde che fa riferimento alla visita del premier britannico Keir Starmer. "Sono in corso discussioni tra Regno Unito e Francia sulla cooperazione in materia di difesa,in particolare con obiettivo di creare un nucleo di alleati in Europa,concentrato sull'Ucraina"."La Francia pensa ai contractor".Tutto nella prospettiva di un disimpegno Usa con Trump. Intanto la Germania sta stilando un elenco di bunker per i civili.