Italia-Islanda oggi in tv Qualificazioni Europei basket 2025 | orario programma streaming

L’Italtorna subito in campo per leaglilunedì 25 novembre alle ore 20:30 il PalaBigi di Reggio Emilia ospiterà il match tra gli azzurri e l’per la quarta giornata del girone B, dove in caso di vittoria la compagine tricolore staccherebbe il pass per il torneo continentale (si qualificano le prime tre classificate per ogni gruppo).La rappresentativa del Belpaese vuole calare il poker dopo il successo esterno di venerdì in terra islandese (71-95), dove nonostante un roster limitato i ragazzi tricolore hanno tirato fuori l’orgoglio fornendo prestazioni degne di nota come quella di Grant Basile (19 punti) e di Nicola Akele (13 punti e 10 rimbalzi). Il CT Gianmarco Pozzecco avrà a disposizione anche Nicolò Melli ‘padrone di casa’ e gli altri giocatori del calibro di Achille Polonara ed Alessandro Pajola reduci dagli impegni in Eurolega.