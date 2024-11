Inter-news.it - Inter miglior club al mondo? Un algoritmo attesta questo

L’sta conducendo un buon inizio di stagione, con il secondo posto in classifica in Serie A a un solo punto dal Napoli e la presenza tra le prime otto classificate del girone unico di Champions League. A impreziosire l’annata dei nerazzurri arriva anche un’zione importante a livellonazionale.PRIMA – Il power ranking di Opta, basato sull’ELO, certifica il primo posto dell’nella classifica deial. Si parla di ELO a proposito di quel meccanismo che associa alla prestazione del singolo calciatore un numero che riflette i suoi risultati nelle partite valide per rientrare nel sistema. Ogni partita può presentare una variazione a seguito del rendimento di un determinato calciatore sul terreno di gioco. Sommando i punteggi totalizzati fino a un dato momento da parte dei calciatori delle singole squadre a livello mondiale, quelli nerazzurri hanno totalizzato più punti di qualsiasi altro team dal 1990 (anno in cui è iniziato il computo totale) ad oggi.