Il Napoli di Conte di nuovo capolista e il match winner Lukaku

Ildiprimo in classifica grazie al successo di misura sulla Roma: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Di scudetto non ha senso parlare, la classifica non è mai stata così indecifrabile dopo 13 giornate, troppi ancora ci credono. Ma ci sono pochi dubbi che ilresterà in corsa fino alla fine. Non avrà i picchi offensivi dell’Atalanta, la leggerezza di Fiorentina e Lazio, i ‘cinque minuti’ irresistibili dell’Inter, ma risolve le situazioni, anche quelle più rognose, è squadra, non prende gol e ha il senso pragmatico del suo allenatore. Qui è la grandezza di. Fare le cose semplici. Ilè arrivato decimo l’anno scorso dopo aver vinto lo scudetto.ha riportato ilal primo posto, adattandosi a uomini e calciatori”.