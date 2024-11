Tvzap.it - “Grande Fratello”, dietrofront Mediaset: salta la puntata di sabato?

Leggi su Tvzap.it

News TV. Per far concorrenza alla Rai a colpi di share, una volta terminato Tu si que Vales,ha piazzato nella prima serata del, il suo programma di punta: Il. Nonostante il pubblico affezionato al reality condotto da Alfonso Signorini, Milly Carlucci vince a mani basse. Per questo motivo i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di fare.Leggi anche: “”, Lorenzo ha un segreto: Helena e Javier sanno di cosa si trattaLeggi anche: “”, scenata assurda di Alfonso: cos’è successo con FedericaIlcambia programmazione (di nuovo)Ilè sempre stato una garanzia per, che porta pubblico anche suExtra e varie visite sui loro siti, generando milioni di interazioni sugli account ufficiali.