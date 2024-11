Panorama.it - Giorgia Meloni: «Sicurezza e femminicidi, serve un cambio culturale oltre alle leggi»

Durante un’intervista con Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna, la presidente del Consiglioha affrontato con fermezza due temi di scottante attualità: laurbana e la lotta ai. Le sue dichiarazioni, destinate a suscitare un acceso dibattito, hanno messo in luce non solo le misure già intraprese dal governo, ma anche la necessità di un cambiamentoprofondo.“Verrò definita razzista, ma c’è un’incidenza maggiore, purtroppo, nei casi di violenza sessuale commessi da persone immigrate, soprattutto quelle arrivate illegalmente,” ha dichiarato, affrontando un tema delicato. La premier ha spiegato come la condizione di privazione in cui si trovano molti immigrati possa generare fenomeni di degenerazione sociale.Sul fronte dellaurbana,ha rivendicato l’impegno del governo: “Mi accusano ogni giorno di aver introdotto troppi nuovi reati, ma il tema della, soprattutto nelle nostre città, è sempre più evidente.