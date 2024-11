Gaeta.it - Franco Fornetti, una vita dedicata alla resistenza e ai valori della libertà

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 23 novembre 2024, Sarteano ha visto la scomparsa di, figura storicaitaliana. Nato a Roma nel 1928,ha segnato generazioni militando attivamente nel Partito Comunista e dedicando la sualotta per i diritti dei più deboli, contribuendo a insegnare isanciti dCostituzione. Il suo percorso è contraddistinto da un impegno costante nella difesa di ideali di giustizia sociale, diventando un esempio per molti.La giovinezza e gli inizimilitanzaentrò a far parte del movimento diromano mentre era ancora giovanissimo, collaborando con Bandiera Rossa. In un periodo storico segnato dSeconda Guerra Mondiale,subì gravi menomazioni fisiche a causa degli eventi bellici, evento che portò a una lunga e difficile degenza ospedaliera.