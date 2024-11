Ilrestodelcarlino.it - Farmacie rurali, ecco 70mila euro. “Unico presidio nei paesi spopolati”

Ferrara, 25 novembre 2024 – Si chiamano, sono a volte l’ultimoinche si spopolano, nelle strade qualche anziano a braccetto. Si guarda attorno, non c’è più la posta, la banca, la bottega della sua infanzia. A volte anche il bar ha spento le luci. Ma quella croce a led con la temperatura e la data si illumina ancora, uno degli ultimi segni che il paese c’è. Con un’altra croce, quella della chiesa. A questela Regione ha dato 420mila– sono 44 quelle che riceveranno il contributo in Emilia Romagna –, di questi soldi 72.849 sono andati alla nostra provincia, una mano per setteDiecimilaa testa “Sì, questa è la cifra. E’ stato deciso di non dare i finanziamenti a pioggia a tutte lema di individuare quelle che ne avevano più bisogno”, risponde Stefania Menegatti al vertice di Federfarma, l’associazione provinciale dei titolari di farmacia di Ferrara.