Da consulente finanziario a truffatrice | donna di Ortona denunciata per frode da oltre 160 mila euro

Unadi 56 anni, originaria diin provincia di Chieti, è finita sotto la lente d'ingrandimento della Guardia di Finanza dopo aver raccolto ingenti somme di denaro promettendo investimenti miracolosi in progetti esteri. Le indagini hanno rivelato non solo l'assegnazione illegittima del reddito di cittadinanza, ma anche un sofisticato schema di frodi finanziarie che ha coinvolto230 operazioni di trasferimento di denaro verso il Senegal.La truffa degli investimenti fittiziSecondo quanto emerso dalle indagini, lasi spacciava per, riuscendo a costruire rapporti di fiducia con clienti, perlopiù residenti nella provincia di Chieti. Presentando piani di accumulo e prestiti altamente redditizi, prometteva rendimenti da capogiro che raggiungevano addirittura il 2000%.