Calciomercato.it - Colpo gratis dalla Roma: rivoluzione Juve

Leggi su Calciomercato.it

Dopo essere stata la squadra che si è mossa in maniera più consistente in estate, anche a gennaio lantus sarà protagonista e Cristiano Giuntoli prova anche una sorpresa per il futuroLa situazione a Torino è nota a tutti, dopo gli infortuni i Gleison Bremer e Juan Cabal, Cristiano Giuntoli è costretto a intervenire sul mercato con decisione per consegnare a Thiago Motta almeno due rinforzi. Contro il Milan, ad esempio, il tecnico italo-brasiliano aveva a disposizione solamente 4 cambi tra i giocatori di movimento.– Calciomercato.it (LaPresse)Gli obiettivi di mercato sono sempre quelli: in difesa uno o due colpi, poi se dovesse spuntare un’occasione anche in attacco si potrebbe accogliere un nuovo elemento con il compito di rappresentare un’alternativa credibile a Dusan Vlahovic.