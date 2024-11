Movieplayer.it - Cobra Kai sta per finire “al momento giusto”, ma la carriera di Ralph Macchio è più viva che mai

Leggi su Movieplayer.it

Dopo il boom negli anni Ottanta, ladi, classe 1961, è proseguita un po' in sordina, ma grazie alla serie Netflix e al nuovo Karate Kid è ora più frizzante di prima. Contrariamente a tante altre pellicole di successo degli anni ottanta, da Ghostbusters a Ritorno al futuro passando per I Goonies, The Karate Kid - Per vincere domani si è imposto nella coscienza collettiva in maniera più "garbata" e meno appariscente per così dire. Anche se non meno intensa. Forse anche per una questione legata a un più difficile sfruttamento per la creazione di gadget di ogni tipo, c'è stato bisogno di alcune spintarelle esterne per ricordare al mondo intero quanto il primo film della saga si fosse impresso con forza nei cuori delle persone. Se quello portato al cinema da .