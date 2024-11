Anteprima24.it - Caserta: Inaugurata una sala di accoglienza per le vittime di violenza in un bene confiscato alla camorra

Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne”, il Prefetto Lucia Volpe e il Questore Andrea Grassi hanno inaugurato oggi unadestinata all’delledi, un tema centrale nelle politiche istituzionali della Polizia di Stato. L’immobile, precedentemente sequestrato e, è stato ristrutturato nel centro diper creare uno spazio accogliente dedicato all’ascolto delle. Il progetto è stato reso possibile graziecollaborazione con la Camera di Commercio die l’associazione “Soroptimist International”, che hanno contribuito all’allestimento degli arredi.Sul fronte della prevenzione, la Polizia di Stato continua a svolgere un’attività costante, anche tramite provvedimenti amministrativi come l’ammonimento del Questore in caso didomestica o atti persecutori.