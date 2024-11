Movieplayer.it - Ben Stiller: "Oggi non sarebbe più possibile fare commedie come Tropic Thunder"

Durante una recente intervista, la star di, Ben, ha spiegato perché il filmnon avrebbe alcuna possibilità di essere realizzato. Il politically correct che caratterizza i tempi correnti ha "colpito" in particolar modo il settore cinematografico, e molti artisti del settore si sono espressi più volte sull'effetto che il fenome abbia avuto - e stia avendo - sulla produzione cinematografica contemporanea. A queste considerazioni non si è sottratto la star della commedia, Ben. Durante una recente intervista con Collider, Ben- che ha diretto, co-scritto e interpretato- ha dichiarato che nella cultura fortemente sensibilizzata diil film non avrebbe alcuna possibilità di essere realizzato, aggiungendo che non oserebbe nemmeno inserire l'idea in una sceneggiatura.