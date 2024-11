Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 2-7 Dicembre 2024: Brooke Vede Thomas e Hope a Letto Insieme!

da lunedì 2 a sabato 7: Wyatt scopre che Liam ha baciato Steffy! Brooke smascherabeccati da Brooke a! Wyatt intuisce che Liam ha mire su Steffy e che per questo non intende perdonare sua moglie! Deacon sorprende Sheila con il suo gesto in carcere! Nuove tensioni alla Forrester Creations!Brooke assisterà ad una scena che la sconvolgerà totalmente! Le, sulladellein onda da lunedì 2a sabato 7, preannunciano grandi svolte e colpi di scena! Gli spoiler rivelano che Wyatt e R.J. decideranno di unire le loro forze per aiutare Liam ea ritornare. Alla fine, il primo intuirà che suo fratello sia intenzionato a divorziare dalla Logan perché ancora coinvolto da Steffy! E ne avrà conferma quando poi Liam affermerà di aver baciato la Forrester per ben due volte! Nel frattempo, Brooke deciderà di recarsi a casa diper un confronto.