Battipaglia, "Il sindaco desaparecido" torna in libreria la storia della misteriosa scomparsa di Rago

Tempo di lettura: 4 minutiRiin, con una versione aggiornata, il volume in cui lo scrittore Massimiliano Amato ricostruisce ladeldi, Lorenzo. Un libro con ulteriori rivelazioni e un nuovo capitolo sui collegamenti con l’assassinio di Wilma Montesi e dal cui testo nasce una pièce teatrale che va in scena a Roma con rappresentazioni al Teatro di Villa Lazzaroni tra fine novembre e inizio dicembre. Le Edizioni dell’Ippogrifo riportano in, con una nuova edizione aggiornata, “Il1953: ladi Lorenzo. Ombre di mafia e depistaggi. Un mistero italiano”, volume nel quale il giornalista Massimiliano Amato, 18 anni fa, ricostruì lavicenda di Lorenzodisvanito nel nulla la notte del 20 gennaio 1953 mentre rincasava.