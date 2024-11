Ilfattoquotidiano.it - Arabia Saudita, nel 2024 oltre 270 prigionieri messi a morte: più di un terzo erano stranieri

Nei record negativi sulla pena diche l’non si stanca di battere ce n’è uno che riguarda i cittadini di altri stati impiccati o decapitati. Secondo l’Organizzazione europeaper i diritti umani, un’associazione della diaspora che ha sede a Berlino, degli almeno 274dall’inizio del100 (101 alla metà di novembre, per l’esattezza)cittadini.Sia nel 2022 che 2023 i cittadiniimpiccatistati 34.L’aumento riflette solo in parte quello complessivo delle condanne aeseguite: il record precedente risaliva al 2022, quandostate 196. A fine anno, con ogni probabilità, verranno superate le 300 esecuzioni. Questa terribile escalation si deve anche, ma non solamente, alla fine della moratoria sull’uso della pena diper reati di droga.