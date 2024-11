Gaeta.it - A tornareccio il trail podistico celebrativo del monte pallano: un’occasione da non perdere

Il 1 dicembre si svolgerà aun importante evento di, che promette di esaltare non solo la bellezza del, ma anche il richiamo per tutti gli appassionati di corsa in montagna. Organizzato dall'ASDOutdoor, guidata dal presidente Pasquale Iannone, l'evento riceve anche il supporto dell'amministrazione comunale di, rendendolo un momento di aggregazione e valorizzazione del territorio.Un tracciato immersivo tra naturale e storiaIl percorso delsi sviluppa lungo 11,5 chilometri, con partenza e arrivo nel suggestivo parco di. I partecipanti potranno immergersi nella natura, ammirando una fioritura di ciclamini e attraversando boschi di faggi. Ma non è solo fuoristrada: il territorio diè ricco di storia, con importanti reperti archeologici come l'antico insediamento di Pallanum e le imponenti Mura Megalitiche, che raccontano storie di un passato affascinante.