Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2024 ore 13:30

Leggi su Romadailynews.it

13.30PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE APPIA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNAMENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA BIS E FLAMINIASULLA STATALE CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE TRIONFALEIN VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIAIN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’IINCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIAMENTRE IN VIA APPIA SI R ALLENTA NEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONISI RALLENTA SULLA VIA DEI LAGHI TRA LA STATALE APPIA E VIALE DI MARINO DIREZIONE MARINO Servizio fornito da Astral