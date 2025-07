Milan beffato per Archie Brown il video del Fenerbache deride i rossoneri

Il Milan perde la corsa per il difensore esterno mancino del Gent, Archie Brown, e il Fenerbache irride il club rossonero nel video – pubblicato sui social network – con il quale annuncia l’acquisto del giocatore. E’ accaduto dopo che Brown è salito sul jet privato mandato da Istanbul, convinto da una telefonata del presidente del Fener e da un’offerta alzata per sĂ© e per i procuratori che ha fatto saltare l’intesa con il Milan. I rossoneri erano convinti di avere chiuso l’operazione e sono stati scavalcati nella notte (video tratto X). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Milan beffato per Archie Brown, il video del Fenerbache deride i rossoneri

In questa notizia si parla di: milan - brown - archie - fenerbache

Milan, nuova pista per il dopo Theo: niente Brown, occhi su Bard - 2025-07-12 20:00:00 Fermi tutti! Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un terzino sinistro per il post Theo Hernandez: sfumato su Archie Brown, occhi su Melvin Bard del Nizza ma non solo.

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Brown possibile titolare. Lo ritengono …” - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan. Sulla fascia spunta il nome di Brown dell'Eintracht Francoforte

Calciomercato Milan, Moretto e Romano: “In lista anche Brown del Gent” - Archie Brown, terzino sinistro del Gent, potrebbe sostituire Theo Hernández nel Milan in questa sessione estiva di calciomercato

Nel video del @Fenerbahce che sfotte il @acmilan per l’affare #ArchieBrown la figura peggiore, da piccolo club di provincia anche poco professionale, la fa il Fenerbache. Non il #Milan. Almeno su questo siamo d’accordo? Vai su X

Sia il Milan che il Fenerbache hanno raggiunto un accordo con il Gent per il trasferimento di Archie Brown intorno agli 8 milioni di euro, scrive Matteo Moretto su X ? La volontà del terzino inglese però è chiara: la sua priorità è il club rossonero, che adess Vai su Facebook

VIDEO - Il Fenerbahce prende in giro il Milan per il duello vinto: ecco come Archie Brown ha scelto la Turchia; Archie Brown cambia frequenza: il Fenerbahce silenzia il Milan; Il Fenerbahce soffia Archie Brown al Milan, arriva lo sfottò via social: il video sull'account ufficiale del club turco.

Milan, per Brown danno, beffa e sfottò: il Fenerbahce si fa gioco di Tare. Web in delirio - Il terzino inglese sposa il Fenerbahçe e il club turco punzecchia il Milan con uno sfottò sui social diventato virale ... sport.virgilio.it scrive

Il Fenerbahce prende in giro il Milan per Brown: il video di presentazione diventa uno sfottò - Uno sfottò in piena regola nel video di presentazione di Brown al Fenerbahce: i turchi prendono in giro il Milan per la trattativa surreale che ha portato ... Secondo fanpage.it