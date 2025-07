Classifica Mondiale Superbike 2025 | Razgatlioglu balza al comando Bulega deve inseguire

Nicolò Bulega ha chiuso al secondo posto nella gara-2 del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale Superbike andata in scena sul circuito di Donington. La vittoria, invece, è andata al turco Toprak Razgatlioglu, che si è imposto con enorme disinvoltura infliggendo distacchi pesanti a tutti gli avversari. Nicolò Bulega è stato così superato al comando della classifica generale dall’anatolico, che in questo momento sembra essere più in forma e che cercherà anche di allungare. Sono questi due atleti a contendersi il titolo iridato in un campionato palpitante, il nostro portacolori proverà a reagire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2025: Razgatlioglu balza al comando, Bulega deve inseguire

In questa notizia si parla di: bulega - classifica - mondiale - superbike

Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega allunga in testa dopo gara-1 a Cremona - Nicolò Bulega ha vinto la gara-1 del GP d’Italia 2025, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Cremona.

Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega riallunga su Razgatlioglu dopo Cremona - Nicolò Bulega ha fatto tripletta nel GP d’Italia 2025, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Cremona.

Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega solido in testa, ma Razgatlioglu si avvicina - Toprak Razgatlioglu ha vinto la gara-1 del GP di Cechia, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito di Most.

Toprak Razgatlioglu ha dominato il sabato della Superbike a Donington, stampando prima la Superpole e poi imponendosi in Gara 1 su Nicolò Bulega, che vede adesso il suo primato nella classifica del Mondiale ridotto a soli 4 punti. È addirittura la decima vit Vai su Facebook

NUOVA CLASSIFICA - Toprak Razgatlioglu dominatore di Gara 1 a Donington Park, riduce ancora lo svantaggio su Nicolò Bulega: ecco la situazione nel Mondiale SBK. #worldsbk #superbike #ukworldsbk #toprakrazgatlioglu #nicolobulega #corsedimoto Vai su X

Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega in testa, Razgatlioglu sempre più vicino; Superbike 2025, Bulega resta leader dopo Donington: Razgatlioglu vince Gara 1; Superbike Donington 2025: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1.

Classifiche Piloti e Costruttori dopo il Round del Regno Unito 2025 - Il weekend di Donington, settimo appuntamento della stagione, ha conosciuto un’importante novità nella lotta al titolo mondiale tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega: grazie ai tre successi conquist ... Secondo formulapassion.it

Superbike 2025, Bulega resta leader dopo Donington: Razgatlioglu vince Gara 1 - Classifica Superbike 2025 dopo Donington: Bulega mantiene la leadership, Razgatlioglu vince Gara 1 e si avvicina. Come scrive msn.com