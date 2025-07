Motomondiale Gp Germania | trionfa Marc Marquez davanti al fratello Alex Terzo Pecco Bagnaia

Marc Marquez (Ducati) si conferma il re del Gran Premio di Germania, sul circuito del Sachsenring, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo conduce dall'inizio alla fine i 30 giri di gara e rifila oltre sette secondi al fratello Alex Marquez L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Motomondiale, Gp Germania: trionfa Marc Marquez davanti al fratello Alex. Terzo Pecco Bagnaia

In questa notizia si parla di: marquez - germania - marc - fratello

MotoGP, Alex Marquez ci prova: lo spagnolo va in Germania per ottenere l’idoneità - La voglia di competere. Lo spagnolo Alex Marquez ha dovuto fare i conti con una domenica molto negativa ad Assen (Paesi Bassi), nell’ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP.

MotoGP, statistiche GP Germania. Si scrive Sachsenring, si legge ‘Casa Marquez’ - L’undicesimo atto del Motomondiale 2025 si terrà nel weekend dell’ 11-13 luglio al Sachsenring, dove si disputerà la 34ma edizione de jure del Gran Premio di Germania.

MotoGP, GP Germania 2025. Marc Marquez e la Ducati “condannati a vincere” al Sachsenring! - Il Mondiale di MotoGP riparte dopo una settimana di pausa. Il Gran Premio di Germania, programmato dall’ 11 al 13 luglio, si disputerà sul tracciato in cui il dominatore della stagione ha già vinto una pletora di gare.

Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gp di Germania, classe MotoGp. Secondo il fratello Alex con la Ducati del team Gresini; terzo Pecco Bagnaia autore di una rimonta dal decimo posto in griglia con l'altra Ducati ufficiale. #ANSA Vai su X

MOTOGP – FABIO DI GIANNANTONIO IN TESTA AL SACHSENRING NELLE PRACTICE Fabio Di Giannantonio conquista le Pre qualifiche con il crono di 1’19.071. Seconda posizione per la Ducati Gresini di Alex Marquez davanti al fratello Marc. Completano Vai su Facebook

MotoGp: Marc Marquez vince in Germania davanti al fratello Alex e a Bagnaia; Marc Marquez domina in Germania, al Sachsenring non c’è storia. Il fratello Alex 2°, Bagnaia 3°; Ordine di arrivo e risultati GP Germania MotoGP: la classifica piloti.

MotoGp 2025, Gp Germania: Marc Marquez domina la gara davanti al fratello Alex - Marc Marquez domina il Gp Germania di MotoGp, undicesimo appuntamento del mondiale. Segnala lapresse.it

MotoGP™ highlights: Marc Marquez pigliatutto in Germania - Il numero 93 trita tutti, mentre dietro di lui si afferma il fratello Alex: in due cadono mentre occupano la seconda posizione, terzo Bagnaia ... motogp.com scrive