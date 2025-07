Mountain bike | Tom Pidcock torna in gara ad Andorra e domina Quinto Luca Braidot

Niente Tour de France per lui, dopo la partecipazione al Giro d’Italia. Tom Pidcock ha deciso dunque di ritornare in estate al vecchio amore, la mountain bike: tappa di Coppa del Mondo ad Andorra con al via la stella della disciplina, campione olimpico in carica nel cross country. Il britannico ha ovviamente timbrato il cartellino: nessun patema, dominio in gara a Pal Arinsal e vittoria nettissima per il classe 1999 che era all’esordio stagionale nel fuoristrada. Alle sue spalle troviamo la sorpresa francese, il 2002 Luca Martin, staccato di 21”. Terzo invece è il britannico Charlie Aldridge, a 52”, prevalendo in chiave podio sull’altro transalpino Mathis Azzaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mountain bike: Tom Pidcock torna in gara ad Andorra e domina. Quinto Luca Braidot

In questa notizia si parla di: mountain - bike - pidcock - gara

Granfondo di mountain bike "Da piazza a piazza" a Prato: due percorsi per tutti i biker - Appuntamento domani con la granfondo di mountain bike " Da piazza a piazza ", organizzato dall’ Avis Verag Prato Est in collaborazione con la Uisp e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Prato e l’Unione dei Comuni della Valbisenzio.

Doppio dramma sul Lario: un morto in mountain-bike, grave un motociclista - Caglio, 27 aprile 2025 – Un uomo di 65 anni ha perso la vita ieri pomeriggio mentre percorreva su una mountainbike un sentiero nel territorio comunale di Caglio, nel Triangolo Lariano.

Sofia Fioravanti domina le classifiche toscane di mountain bike - E’ un vero talento della mountain bike Sofia Fioravanti (classe 2007) che sta dominando le classifiche toscane nelle brevi e lunghe distanze.

GoPro Lap - 2025 WHOOP UCI Mountain Bike World Series | Kenta Gallagher - Technical Coach, Cannondale Factory Team Questo video è un contenuto sperimentale del nostro canale: se vi piace questo format, fatecelo sapere nei commenti! Potr Vai su Facebook

Mountain bike: Tom Pidcock torna in gara ad Andorra e domina. Quinto Luca Braidot; Q36.5 presenta il kit ufficiale per le gare MTB 2025 di Tom Pidcock; Q36.5 PRESENTA IL KIT UFFICIALE PER LE GARE MTB 2025 DI TOM PIDCOCK.

MTB, ritorno vincente per Tom Pidcock: il britannico si impone nella prova di Coppa del Mondo di Andorra - L'articolo MTB, ritorno vincente per Tom Pidcock: il britannico si impone nella prova di Coppa del Mondo di Andorra è stato pubblicato per primo su SpazioCiclismo. Lo riporta msn.com

Q36.5 PRESENTA IL KIT UFFICIALE PER LE GARE MTB 2025 DI TOM PIDCOCK - Il kit rimane fedele alle preferenze di Tom Pidcock sviluppate durante la stagione su strada, e include la nuova maglia Gregarius Clima Q36. Da tuttobiciweb.it