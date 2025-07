Superbike Danilo Petrucci in gestione | quinto posto a Donington

Un piazzamento che vale punti preziosi e consolida il terzo posto nella classifica mondiale. Il pilota della Ducati Barni Danilo Petrucci chiude in quinta posizione la seconda prova del Prosecco Doc a Donington. Al primo posto Toprak Razgatlioglu che balza al comando della graduatoria davanti a. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: posto - danilo - petrucci - donington

#FP2 #UKWorldSBK #WorldSBK Nicolò Bulega chiude al 1° posto il venerdì di prove libere Superbike a Donington Park. Alle sue spalle la Ducati di Danilo Petrucci. Vai su X

Quarto podio consecutivo in Superbike per Danilo Petrucci che a Misano Adriatico compie una straordinaria rimonta e chiude al terzo posto in Gara 1, sabato pomeriggio. Il 9 del Barni Racing Team era partito dalla terza fila, poi ha messo in fila una serie di sor Vai su Facebook

Superbike, Danilo Petrucci in gestione: quinto posto a Donington; Superbike, Danilo Petrucci in gestione: quinto posto a Donington; Superbike a Donington: Razgatlioglu imprendibile, pole e vittoria in gara 1.

Superbike: Petrucci sul podio a Donington - Danilo Petrucci torna sul podio a Donington (Inghilterra), dove aveva segnato il suo primo podio in WorldSBK nel 2023. Secondo informazione.it

Superbike a Donington: Razgatlioglu imprendibile, pole e vittoria in gara 1 - Bulega è secondo e resta in testa alla classifica di Superbike, ma con soli quattro punti di vantaggio. Segnala sport.sky.it