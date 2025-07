MotoGP Alex Marquez | Non avevo molto dolore al dito Era importante tenere dietro Bagnaia

Alex Marquez ottiene un risultato forse insperato alla vigilia e chiude in seconda posizione il Gran Premio di Germania 2025, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Non al meglio dopo il recente infortunio di Assen alla mano sinistra (frattura scomposta del 2° metacarpo), lo spagnolo del team Gresini ha stretto i denti sull’asciutto per 30 giri tenendosi alle spalle la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia e arrivando solamente dietro al fratello Marc. Alex ha avuto il merito di non commettere errori, disputando una gara solida e approfittando così delle cadute di Fabio Di Giannantonio prima e di Marco Bezzecchi poi per balzare al secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

