Cassano | Ho conosciuto il Papa sono stato nella stanza ovale Ma l'ultima volta con Messi tremavo

Cassano racconta l'indimenticabile giorno in cui ha conosciuto Messi, il suo idolo in assoluto: "Ha fatto ritardare l'aereo di mezz'ora, è stato mezz'ora con me, con la mia famiglia a parlare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cassano - conosciuto - stato - messi

Cassano: Ho conosciuto il Papa, sono stato nella stanza ovale. Ma l'ultima volta con Messi tremavo; Cassano: «Fino a 17 anni non avevo soldi per mangiare, con un gol sono diventato bello, ricco e famoso. Vieri?; Cassano non vede davvero niente in Barella: Nel mio 11 non c'è mai. Non ha qualità né personalità .

Cassano: “Ho conosciuto il Papa, sono stato nella stanza ovale. Ma l’ultima volta con Messi tremavo” - Cassano racconta l'indimenticabile giorno in cui ha conosciuto Messi, il suo idolo in assoluto: "Ha fatto ritardare l'aereo di mezz'ora, è stato ... Scrive fanpage.it

Cassano: "Divertimento e fuochi d'artificio in campo. Dopo Messi ... - MSN - Mi riferimento a gol, assist, giocate, divertimento e fuochi d'artificio in campo. Segnala msn.com