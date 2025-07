LIVE Motocross GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA | de Wolf in testa Adamo prova la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.10 Adamo si trova a 17 secondi dal secondo posto, tranne gravi errori di Coenen, sarà la massima posizione per l’italiano. 4.28 ADAMOOOOO supera Benistant, terzo posto per il siciliano. 6.37 Errore di Adamo, che ritorna a 1.9 secondi di distacco da Benistant. 8.25 ADAMO aggancia Benistant, sono solo 3 decimi di distacco. 9.49 DE WOLF incredibile, non lascia scampo a Coenen, conquistata la leadership di gara-2. 11.01 de Wolf intanto aggancia Coenen, inizia la sfida per la vittoria. 12.15 Adamo accorcia a 4 secondi il distacco da Benistant. 14.12 Caduta per Farres. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Finlandia MX2 2025 in DIRETTA: de Wolf in testa, Adamo prova la rimonta

