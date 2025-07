LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi ai -45 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JONATHAN MILAN PENALIZZATO: COSA CAMBIA PER LA MAGLIA VERDE 16:07 Trenata impressionante del gruppo, che viaggia ad oltre 60 kmh complice anche il nervosismo dovuto all’incognita vento. 16:04 45 km all’arrivo di questa nona tappa che con ogni probabilitĂ si risolverĂ allo sprint. 16:01 Gruppo maglia gialla che sembra aver programmato perfettamente l’inseguimento. 15:58 Il duo di testa perde ancora terreno. Il gruppo si porta a 2’26” dai battistrada. 15:55 Guida ancora la gara la coppia della Alpecin-Deceuninck formata dal belga Jonas Rickaert e dall’olandese Mathieu van der Poel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi ai -45 km

In questa notizia si parla di: diretta - gruppo - tour - france

LIVE Freccia Vallone 2025 in DIRETTA: fuggitivi con due minuti sul gruppo a 180 km dall’arrivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.

LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Marco Frigo in fuga solitaria. Gruppo a circa 1’e30” - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 14.

LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo subito staccato dopo sedici minuti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 In principio si erano staccati questi corridori: Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninick), Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Las Plapp (Team Jayco AlUla), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) e Stefan Kung (Groupama FDJ),Micheal Leonard (INEO Grenadiers) e Archie Ryan (EF Education-EasyPosto).

Altra tappa mossa, da montagne russe, al Tour de France. La sesta tappa partirà da Bayeux e terminerà a Vire Normandie dopo 201,5 chilometri davvero intensi con sei Gran Premi della Montagna, anche se si tratta di poco più di muri. L’arrivo, però, è in legg Vai su Facebook

Otto tappe in Cina per il Tour of Magnificent Qinghai, dal 6 al 13 luglio. Ecco i 7 atleti scelti per “La corsa più alta del mondo” La diretta sarà visibile su Bike Channel ogni giorno dalle 06:30 alle ore 09:10 circa, l’ultima tappa dalle ore 03:40 alle ore 07:1 Vai su X

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Mathieu van der Poel all’attacco; Tour de France, a Mur de Bretagne Guerlédan, Pogacar fa 101 in carriera e si riprende la maglia gialla; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: BENTORNATA ITALIA! Volata imperiale di Milan, interrotto il digiuno azzurro.

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Chinon – Châteauroux: orari TV, percorso e favoriti - Altra tappa per velocisti: il tutto in diretta su Rai2 e PraiPlay in chiaro e gratuitamente: la Chinon – Châteauroux, nona tappa di oggi al Tour 2025 ... fanpage.it scrive

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2: 9^ tappa, sarà volata? (oggi 13 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi domenica 13 luglio: orario, percorso e vincitore 9^ tappa Chinon- Secondo ilsussidiario.net