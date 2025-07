Batman Forever | la Director’s Cut è ferma Warner Bros l’ha messa da parte

Lo sceneggiatore Akiva Goldsman rivela che la versione più oscura del film esiste ma non è più una priorità per lo studio. A trent'anni dalla sua uscita, Batman Forever torna al centro dell'attenzione, complice il rinnovato interesse per la cosiddetta Schumacher Cut, la versione originale e più oscura del film firmata dal compianto Joel Schumacher. La scomparsa di Val Kilmer, interprete del Cavaliere Oscuro in quell'episodio del franchise, ha riacceso l'interesse per un montaggio che - secondo alcune fonti - necessiterebbe ancora tra i 5 e i 10 milioni di dollari per essere completato in post-produzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

