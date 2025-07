Cambiasso analizza | Troppe partite? Si gioca quanto si faceva 15-20 anni fa lo stesso Zanetti ha giocato più di Cucurella!

L’ex centrocampista dell’Inter, Esteban Cambiasso, si è soffermato sul tema della stagione ricca di partite per le squadre europee. Presente tra gli ex campioni ospiti alla cerimonia istituzionale tenutasi ieri a New York prima della finale del Mondiale per Club di stasera tra Chelsea e PSG, l’ex centrocampista dell’ Inter, Esteban Cambiasso, è intervenuto sul tema delle troppe partite disputate in questa stagione dai club. L’argentino si è soffermato relativa alla stanchezza dei giocatori chiamati a disputare una stagione ‘infinita’ culminata con questo torneo disputato anche sotto temperature infernali, confutando le tesi dei detrattori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cambiasso analizza: «Troppe partite? Si gioca quanto si faceva 15-20 anni fa, lo stesso Zanetti ha giocato più di Cucurella!»

