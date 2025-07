LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Van der Poel è maglia gialla virtuale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JONATHAN MILAN PENALIZZATO: COSA CAMBIA PER LA MAGLIA VERDE 15:45 Il vento sta soffiando a 31 kmh, in direzione Sud-Ovest. 15:42 La velocità media aggiornata è di 48,5 kmh. 15:39 Nella seconda parte del gruppo c’è il britannico Oscar Onley. La Team Picnic PostNL lavora per riportare sotto il suo capitano. 15:36 I battistrada perdono terreno. Il tandem di testa ha ancora 4’04”- 15:32 Il gruppo si è frazionato in due tronconi. 15:29 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 4’46”. 15:26 Tadej Pogacar perde una pedina importante per le strategie della squadra, defezione forzata che arriva poco prima dell’inizio delle tappe di montagna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Van der Poel è maglia gialla virtuale

In questa notizia si parla di: diretta - maglia - tour - france

LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Brennan conquista tappa e maglia sul traguardo di Friburgo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33 Matthew Brennan è il nuovo leader del Giro di Romandia 17.

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: tappa e maglia per Samuel Watson della Ineos Grenadiers - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:48 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale del prologo del Giro di Romandia.

Atalanta-Lecce diretta: i salentini in campo in maglia bianca, senza loghi e colori. «La partita della vergogna» - Per il Lecce è la "partita dei valori calpestati". La scelta di giocare oggi Atalanta-Lecce, a poche ore dalla scomparsa di Graziano Fiorita, per il club è "irrispettosa.

Tour de France, #Pogacar vince la settima tappa e si riprende la maglia gialla #TDF2025 #11luglio Tutti i dettagli su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-tadej-pogacar-jonas-vingegaard-segui-la-diretta-1 Vai su X

Tour de France, Pogacar vince la settima tappa e si riprende la maglia gialla Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-tadej-pogacar-jonas-vingegaard-segui-la-diretta-13b3d4a3-180a-4c0c-b Vai su Facebook

Show di Jonathan Milan! Vittoria in volata a Laval; Tour de France: Ottava tappa, volata imperiale di Jonathan Milan che domina e vince - Tappa 8, il video della volata pazzesca di Jonathan Milan; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Mathieu van der Poel all’attacco.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Jonathan Milan ha vinto l’8^ tappa, volata regale! (oggi 12 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi sabato 12 luglio: Jonathan Milan vincitore 8^ tappa Saint Méen le Grand- Segnala ilsussidiario.net

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2: 9^ tappa, sarà volata? (oggi 13 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi domenica 13 luglio: orario, percorso e vincitore 9^ tappa Chinon- ilsussidiario.net scrive