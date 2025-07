Grillo jr sentenza forse a settembre Tutto si gioca sul ragionevole dubbio

Domani ultima arringa. Se il procuratore non replica arriva subito il verdetto. Altrimenti, passerĂ l’estate I difensori puntano sulla inattendibilitĂ della accusatrice, smentita in un altro processo da un fotografo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Grillo jr, sentenza forse a settembre. Tutto si gioca sul ragionevole dubbio

Processo Ciro Grillo, via alle arringhe dei difensori dei quattro studenti imputati. Sentenza già sabato o a settembre - Tempio Pausania – Processo Grillo, domani (giovedì 10 luglio) iniziano a parlare gli avvocati dei ragazzi.

Processo a Ciro Grillo, i difensori all’assalto: “La ragazza non è credibile”. Lunedì la sentenza - Nessun rinvio del processo sul presunto stupro di gruppo in Costa Smeralda, anzi una accelerata. I giudici del tribunale di Tempio Pausania hanno aggiunto giovedì 10 luglio una quarta udienza per lunedì 14 luglio; quando dovrebbero entrare in camera di consiglio per poi emettere la sentenza, probabilmente nella stessa giornata.

Processo Grillo, la sentenza si avvicina. L’avvocato Vaccaro: “Imputati da assolvere” - Processo Ciro Grillo, al termine degli ultimi interventi dei difensori scatta la fase finale con le repliche del pm e le controrepliche.

Processo Grillo, la sentenza si avvicina. L’avvocato Vernazza: “Quadro accusatorio scricchiolante” - Processo Ciro Grillo, al termine degli ultimi interventi dei difensori scatta la fase finale con le repliche del pm e le controrepliche. Si legge su ilsecoloxix.it

Processo Ciro Grillo, via alle arringhe dei difensori dei quattro studenti imputati. Sentenza già sabato o a settembre - è molto probabile che la lettura del verdetto slitti a fine luglio o ad inizio settembre. Scrive ilsecoloxix.it