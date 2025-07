La vasca centrale della piscina di Castiglion Fiorentino resta chiusa riaperta solo quella dei bimbi

E' il giorno della riapertura della piscina di Castiglion Fiorentino. L'impianto però riparte a mezzo servizio, con la struttura principale chiusa, mentre è disponibile per la balneazione soltanto la vasca dei bambini. Aperta, infine, la parte degli ombrelloni. La nota del Comune e Ssd. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

