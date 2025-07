MotoGP Fabio Di Giannantonio | Un piccolo errore che mi è costato caro Non volevo perdere terreno da Marquez

Fabio Di Giannantonio si mangia le mani, letteralmente, al termine del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Sachsenring, infatti, il pilota romano è andato a cadere proprio sul più bello, ovvero quando sembrava tranquillamente in seconda posizione. Un errore in curva 1 pesante, che lo ha privato del miglior risultato della stagione. La vittoria nella gara odierna è andata, come sempre su questa pista, a Marc Marquez che chiude con 6.3 sul fratello Alex, mentre completa il podio Pecco Bagnaia a 7.0. Quarta posizione per Fabio Quartararo a 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

